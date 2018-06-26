الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد كييف لمنعها دخول الصحفيين الروسيين أراضيها

عبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أسفها لمنع كييف من دخول الصحفيين الروسيين الأراضي الأوكرانية، والقيود التي تفرضها على الإعلام الروسي في أوكرانيا.

وقال هارلم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام، إنه يعبر عن أسفه لمنع الصحفي والناشط الاجتماعي الروسي يفغيني بريماكوف، وبولا سليير مراسلة قناة RT الناطقة بالانجليزية من دخول الأراضي الأوكرانية، مشددا على أن كل الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يجب عليها أن تتيح تنقل الصحفيين الحر في المنطقة.

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يذكر أن بريماكوف وسليير كانا قد منعا من دخول الأراضي الأوكرانية، حيث تم توقيفهما في مطار بوريسبول الدولي في كييف، التي قصداها لتغطية مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكرس لقضايا حرية الصحافة.

المصدر: إنترفاكس