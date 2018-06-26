السعودية والإمارات تهنئان أردوغان بولايته الجديدة

تلقى الرئيس التركي طيب رجب أردوغان برقيات تهنئة من القيادتين السعودية والإماراتية بمناسبة فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا الأحد الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان بعثا برقيتي تهنئة لأردوغان، أعربا فيهما عن تمنياتهما للأخير بموفور الصحة والسعادة، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب التركي.

كما هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نظيره التركي بفوزه بولاية ثانية، فيما بعث كل من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين لأردوغان.

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وشهدت تركيا الأحد الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب النتائج الأولية.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55% بعد فرز 99.91 % من أصوات الناخبين.

المصدر: وكالات