مقتل 3 عسكريين إيرانيين بهجوم إرهابي على الحدود مع باكستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم شنه إرهابيون للتسلل إلى الأراضي الإيرانية عبر منطقة ميرجاوه الحدودية مع باكستان.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن مجموعة من الإرهابيين حاولت أمس التسلل إلى إيران عبر منطقة "تهلاب" في مدينة ميرجاوه الحدودية مع باكستان بغرض القيام بعمليات تخريبية وإرهابية في البلاد.

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وأضاف أن مقاتلي مقر عمليات "القدس" أحبطوا الهجوم وتمكنوا من قتل 3 عناصر إرهابية، لافتا إلى أن بقية المسلحين فروا إلى داخل الأراضي الباكستانية، وأن الاشتباك أسفر عن مقتل 3 عناصر من قوات الحرس الثوري.

المصدر: "مهر"