احتجاج عارم في أوساط هوليود والأزياء على رداء ميلانيا ترامب

احتجت أوساط المشاهير والأزياء الأمريكية على الرداء الذي ظهرت فيه ميلانيا ترامب، حيث دوّنت على ظهرها "أنا حقا لا أهتم، فهل تهتم أنت؟"، وذلك أثناء زيارتها لأطفال مهاجرين محتجزين.

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وارتدى عدد من الممثلين والمشاهير في بعض المناسبات أزياء كتب عليها "أنا حقا أهتم وينبغي عليك أيضا" تعبيرا على دعمهم للأطفال المهاجرين وتنديدا بزي ميلانيا الأخير.

وظهرت الممثلة التلفزيونية جينا أورتيجا (16 عاما)، وهي ترتدي جاكيتا يحمل عبارة "أنا اهتم، ينبغي عليك أن تهتم أيضا".

كما نشرت جيل فيدر زوجة مطرب فرقة "بيرل جام" صورة لها من الخلف، أثناء حضورها لإحدى حفلات زوجها، وارتدت "تيشرت" كتب عليه "نحن نهتم".

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بينما نشرت الممثلة بوسي فيليبس صورة لها على أحد الشواطئ، وهي ترتدي "تيشيرت" كتب عليه " أنا أهتم، هل تهتم".

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شركات الملابس أيضا اتخذت موقفا مناهضا لزي السيدة الأولى، وقامت بإنتاج سلسلة من الستر كتب عليها "أنا أهتم حقا، أليس كذلك؟".

وكانت السلطات الأمريكية قد فصلت نحو ألفي طفل عن عوائلهم عند الحدود مع المكسيك، حسب بيانات وزارة الأمن الداخلي.

المصدر: وكالات