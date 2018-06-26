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بومبيو يدعو إلى سياسة "الشدّ والرخي" مع روسيا

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بومبيو يدعو إلى سياسة
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن يجب أن تبدي مرونة أكثر في علاقاتها مع روسيا، وتحدد المجالات التي يمكن فيها العمل المشترك مع موسكو.

وقال بومبيو لصحيفة "وال ستريت جورنال": "هناك الكثير من الأمور التي لا نتفق بها مع روسيا، لدينا رؤى مختلفة للأمور بشكل لا يصدق، ولكن هناك مجالات نتفق فيها مع روسيا. مهمة وزير الخارجية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكننا العمل فيها معا، وفي نفس الوقت حماية أمريكا من أسوأ الأعمال".

كما أشار بومبيو إلى أن "السياسة الخارجية الأمريكية ركزت بشكل كبير لأكثر من عشر سنوات على مكافحة الإرهاب، وبدرجة أقل في صراعها مع القوى العظمى".

وأضاف أن على الولايات المتحدة إظهار الصلابة وإيلاء المرونة في آن واحد تجاه روسيا والصين.

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بومبيو: الولايات المتحدة ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا

وأعلن بومبيو في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أواخر الشهر الماضي، أن بلاده ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا، شريطة أن تثبت موسكو استعدادها لاتخاذ إجراءات ملموسة لحل القضايا التي تثير قلق واشنطن.

المصدر: تاس

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