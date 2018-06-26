الجيش الأمريكي بصدد استخدام سلاح غير مميت في أفغانستان

ذكرت مجلة Popular Mechanics، أن الجيش الأمريكي وقع عقدا كبيرا لشراء بنادق كرات الطلاء، بهدف استخدامها في أفغانستان كسلاح غير مميت.

وأشارت المجلة إلى أن الجيش الأمريكي وقع عقدا مع شركة "بيبر بولن" تبلغ قيمته 650 ألف دولار، حول توريد بنادق من نوع Variable Kinetic Systems، التي تستخدم كرات تحتوي على خلائط مختلفة وعند اصطدامها بجسم صلب، تنفجر وتنشر سحابة من المواد السامة.

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وحسب المجلة، سيتم حقن بعض هذه الكرات بحمض نونیوامید (PAVA)، وهو بودرة اصطناعية تنتشر على شكل رذاذ وتسبب العمى المؤقت وعدم القدرة على التصرف لفترة قصيرة.

وهناك نوع آخر من الكرات يستخدم الغاز المسيل للدموع ويتعمد عمل كرات من نوع ثالث، تعمل على مبدأ التأثير المركب.

ويرى الخبراء، أن Variable Kinetic Systems (VKS) يمكن أن تصبح في بعض الحالات بديلا جيدا للأسلحة الفتاكة ويعتقد البنتاغون، أن الوحدات المنتشرة في أفغانستان ستحصل على فرص إضافية لتحييد المخاطر والتهديدات بدون ممارسة القتل.

وتقول المجلة، إن الأسلحة غير المميتة التي تنتجها شركة بيبربولن تتمتع بسرعة إطلاق نار عالية وتشبه بنادقها، إلى حد كبير، البندقية الآلية الأمريكية M4 الأساسية في الجيش الأمريكي.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين