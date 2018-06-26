أستراليا بصدد شراء درونات أمريكية بـ5.2 مليار دولار

ذكرت صحيفة The Sydney Morning Heraldсо، أن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول سيعلن قريبا عن صفقة درونات أمريكية لبلاده بالمليارات.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ستشمل 6 طائرات بلا طيار من طراز MQ-4C Triton، مخصصة لمراقبة السواحل، وأن قيمة الصفقة الإجمالية ستصل إلى 5.2 مليار دولار تقريبا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة قوله: "برنامج التعاون هذا مع الولايات المتحدة، سيعزز قدراتنا الدفاعية وسيوسع إمكانيات تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة".

وستستخدم أستراليا الدرونات المذكورة في استطلاع المناطق البحرية في شمال البلاد، حيث تمر طرق الشحن البحرية الرئيسية إلى دول آسيا.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الأسترالية، ستستخدم هذه الطائرات بالتنسيق الوثيق مع الجيش الأمريكي.

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ويبلغ طول درون الاستطلاع المشار إليه 14.5 متر وهو من تصميم شركة Northrop Grumman خصيصا للقوات البحرية.

وهذا الدرون، طائرة حربية مزودة بمحرك صاروخي يسمح لها بالتحليق على ارتفاع 20 كم لمدة 30 ساعة تقريبا وتتميز بقدرتها على جمع المعلومات الدقيقة في منطقة واسعة.

المصدر: تاس

ادوارد سافين