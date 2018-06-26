بومبيو: لن نفرض على كوريا الشمالية جدولا زمنيا لنزع سلاحها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن لن تضع جدولا زمنيا لبيونغ يانغ لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتنفيذ الاتفاق المبرم في قمة سنغافورة بالخصوص.

وقال بومبيو في حديث لشبكة "CNN"، إن بلاده لن تضع جدولا زمنيا لذلك، وأضاف: "نحن ملتزمون بالتحرك للأمام لنرى إن كنا نستطيع تنفيذ ما يريد الزعيمان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونج أون تحقيقه".

وأشار إلى أن الإدارة الحالية للرئيس ترامب ستقيم من حين لآخر مدى جدية بيونغ يانغ في التخلي عن برنامجها النووي.

تصريحات بومبيو تناقض بشدة تصريحات مسؤول عسكري أمريكي رفيع لصحفيين قال فيها، إن واشنطن ستقدم لبيونغ يانغ قريبا جدولا زمنيا "بمطالب محددة" لمعرفة حقيقة نواياها.

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وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيسافر على الأرجح إلى كوريا الشمالية "خلال فترة قصيرة نسيبا" في مسعى لتحديد الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها خلال قمة 12 يونيو في سنغافورة بين ترامب وكيم.

الزعيم الكوري الشمالي كان أكد خلال أول قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي، أنه سيعمل في اتجاه نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، فيما أعلن ترامب أنه سيوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات