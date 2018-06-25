الولايات المتحدة تدعو أردوغان لتعزيز الديمقراطية

دعت الولايات المتحدة أنقرة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الديمقراطية في تركيا، وذلك في أعقاب فوز أردوغان وتحالفه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: "نحن ندعو تركيا إلى القيام بخطوات لتعزيز الديمقراطية ومواصلة التقدم بحل المشاكل في العلاقات الثنائية"، مشيرة إلى أن العمل جار على إقامة اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن نحترم قرار الناخبين الأتراك ونتطلع إلى علاقة بناءة مع الرئيس أردوغان، لأننا نواجه تحديات مشتركة".

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وأضافت: "نهيب بجميع المسؤولين المنتخبين في تركيا، بمن فيهم الرئيس أردوغان إلى تمثيل الآراء المتنوعة للمواطنين الأتراك وتعزيز الديمقراطية التركية".

هذا، وقد فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت يوم الأحد 24 يونيو بحصوله على 52 بالمئة من أصوات الناخبين. كما فاز حزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات البرلمانية.

المصدر: وكالات