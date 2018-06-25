ميركل: نريد رؤية تركيا مستقرة وتعددية بعد فوز أردوغان

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، على فوزه بالانتخابات وشددت على أن بلادها تريد رؤية التعددية وتعزيز المشاركة الديمقراطية في تركيا.

وقالت ميركل إن تركيا أظهرت مسؤولية كبيرة في التعامل مع الاضطرابات في الشرق الأوسط وما نجم عنها من تدفق للمهاجرين.

وكتبت ميركل لأردوغان: "كل الأسباب تجعلنا نرغب أن نكون شريكا لتركيا مستقرة وتعددية تعمد إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية وحماية سيادة القانون".

وكانت ميركل قد شككت العام الماضي بالتزام تركيا، الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالديمقراطية وسيادة القانون، الأمر الذي أثار غضب الحكومة التركية وأدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، واعتبر أردوغان أن ماضي ألمانيا النازي لم ينته بالكامل.

وترفض برلين حتى الآن تسليم جنود ومدنيين تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا في 2016، كما يتهم أردوغان ألمانيا بإيواء عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة