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ليتوانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر قنوات التلفزيون الروسية

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ليتوانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر قنوات التلفزيون الروسية
Globallookpress Bernd von Jutrczenka/dpa
وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيافيتشوس
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دعا وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيافيتشوس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لحظر قنوات التلفزيون الروسية في دول الاتحاد.

وقال لينكيافيتشوس خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ: "قبل كل شيء علينا إزالة نقاط ضعفنا، أي حظر القنوات الدعائية الروسية التي تبث في بعض الدول الأعضاء، وتستفيد من الثغرات في التشريعات الأوروبية".

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كما دعا الوزير أعضاء الاتحاد الأوروبي لدعم المعارضة الروسية وفرض عقوبات أوروبية ضد روسيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت ليتوانيا قد أعلنت فرض عقوبات على روسيا، حيث اتهمت عددا من المسؤولين الروس بانتهاك حقوق الإنسان. ومنعت روسيا عددا من السياسيين الليتوانيين من دخول الأراضي الروسية ردا على الإجراءات ضد موسكو.

المصدر: تاس

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