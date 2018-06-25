الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع مساعداته لليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتوسيع مساعداته لليمن، في مسعى منه لخروج البلاد من الأزمة الأقتصادية التي تعاني منها منذ سنوات بسبب الحرب المستمرة هناك.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين: "سيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون مع كل أطراف النزاع، ومستعدون لتوسيع نطاق مساعداتنا في اليمن بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق البلاد، ودعم المشاريع في عدة قطاعات يمنية".

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان لهم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وأيدوا دعمهم الحاسم للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيتس وجهوده في التوصل إلى حل سياسي شامل".

وجاء في البيان أن السلام الطويل المدى في اليمن يمكن التوصل إليه عبر المفاوضات فقط وذلك بمشاركة كل الأطراف بما فيها المجتمع المدني والنساء والشباب.

وتستعر في اليمن منذ أغسطس 2014 الحرب بين الجيش الموالي للرئيس هادي، والمسلحين الحوثيين، وبلغت أشدها في مارس 2015 مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية وبدئه عملية أطلق عليها "عاصفة الحزم".

المصدر: تاس