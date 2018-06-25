بكين توقف بث قناة أمريكية بعد مزحة عن الرئيس الصيني

أوقفت السلطات الصينية بث القناة الأمريكية "HBO" بعدما شبه جون أوليفر مقدم برنامج مسائي الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ "ويني الدبدوب".

وكان أوليفر يتحدث في برنامجه عن الرقابة في الصين وحظر استخدام بعض الكلمات والعبارات فيها كما ذكر حظر فيلم كارتون "ويني الدبدوب". وقال مقدم البرنامج: "على ما يبدو شي جين بينغ حساس جدا بسبب مشابهته بويني الدبدوب. لست متأكدا إذا كانا متشابهين فعلا، لكن في نهاية المطاف إن كان هذا الأمر يزعجه لهذه الدرجة فالناس سيستمرون باستخدام هذه المقارنة".

وأشار أوليفر إلى أن الخبراء يفسرون سرعة تهيج الزعيم الصيني عند مقارنته بالبطل الشهير في فيلم الكارتون للأطفال على أنه ليس واثقا من نفسه.

يذكر أن HBO ليست القناة الوحيدة التي تحظرها السلطات الصينية، بل إن قائمة القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية المحظورة في الصين طويلة جدا، من بينها شبكة فيسبوك وتويتر وصحيفة نيويورك تايمز.

وبدأ مدونون على الإنترنيت مقارنة شي جين بينغ بالدبدوب الكارتوني المشهور عام 2013 بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي قارنه أحد المدونين بالنمر "نمّور" في فيلم الكارتون الأمريكي.

So I just found out that China banned Winnie the Pooh because this comparison photo feat. Xi Jinping and Obama went viral on Weibo. Lol. pic.twitter.com/RVmV6kBrIj — Tiago Arnaiz (@TiagoArnaiz) August 11, 2017

وبدأت شبكة التواصل الاجتماعي الصيني "Sina Weibo" (المشابهة لشبكة تويتر) وغيرها من الشبكات المحلية تحجب المنشورات التي تحتوي على صور الدبدوب الكارتوني الشهير.

المصدر:news.mail.ru