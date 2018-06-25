إنجه يقر بخسارته في انتخابات الرئاسة التركية

أقر مرشح حزب "الشعب" الجمهوري محرم إنجه بخسارته في انتخابات الرئاسة التركية، ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن يكون رئيسا للجميع، وأن يحتضنهم.

وقال إنجه في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الاثنين، "إن الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، كانت غير نزيهة من حيث خطواتها الإجرائية، وإعلان نتائجها"، متابعا "أردوغان أصبح رئيسا للشعب التركي، وعليه أن يحتضن جميع شرائحه، كنت سأفعل ذلك لو تم انتخابي"​​​.

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وأضاف المرشح الخاسر "أقبل بنتائج الانتخابات على الرغم من أنها غير نزيهة"، لافتا إلى أنه "لم أتعرض لأي تهديد من أردوغان أو الجيش". وقال إنجه إنه لم يهنئ أردوغان بعد بفوزه بالانتخابات، لكنه بصدد أن يهنئه.

وحذر المرشح الخاسر من إحكام الرئيس التركي أردوغان لقبضته على سدة الحكم بعد فوزه برئاسة البلاد،"تركيا ستنتقل إلى نظام الرجل الواحد بعد هذه الانتخابات"​​​.

وشهدت تركيا أمس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة على 30.67% من الأصوات.

المصدر: سبوتنيك