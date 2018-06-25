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لافروف وظريف يبحثان خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي مع طهران

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لافروف وظريف يبحثان خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي مع طهران
Globallookpress
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مكالمة هاتفية اليوم خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة باتفاق إيران النووي.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الروسية بأن الجانبين "ناقشا مسائل التعاون الثنائي وتبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة على رأسها الوضع حول خطة العمل المشتركة الشاملة في برنامج إيران النووي والتحضير لمؤتمر بحر قزين الدولي الخامس".

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران قد تنسحب من خطة العمل المشتركة في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن أوروبا يجب عليها العمل لإقناع الإيرانيين في ضرورة بقاء طهران في هذا الخطة. 

المصدر: نوفوستي

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