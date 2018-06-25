ستولتنبرغ: لقاء بوتين وترامب ينسجم مع سياسة الناتو

اعتبر السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن اللقاء المحتمل بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ينسجم مع سياسة الحلف في مجال العلاقات مع موسكو.

وقال: "اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، ينسجم مع سياسة الحلف، لأن الناتو يثق في الحوار مع روسيا".

وذكّر ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف يتمسك بمبدئين رئيسيين في علاقاته مع روسيا وهما، الردع والحوار السياسي.

وأضاف أنه على الحلف التحدث مع روسيا من أجل تحسين العلاقات معها، ومن جهة أخرى يجب في حال الفشل، تجنب وقوع الحوادث واحتمال تطورها إلى حالات لا يمكن ضبطها والسيطرة عليها.

وتابع: "عندما يكون التوتر كبيرا، يصبح إجراء الحوار، أكثر أهمية".

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وأفادت صحيفة نمساوية مؤخرا، بأن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، سينعقد في فيينا في 15 يوليو المقبل، وأكدت وصول دبلوماسيين روس وأمريكيين إلى النمسا لتنسيق اللقاء.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين