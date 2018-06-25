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الأمين العام الأسبق للناتو ممنوع من دخول الولايات المتحدة!

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الأمين العام الأسبق للناتو ممنوع من دخول الولايات المتحدة!
Sputnik Alexei Druzhinin
خافيير سولانا، الأمين العام الأسبق لحلف الناتو ووزير خارجية إسبانيا الأسبق (أرشيف)
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منعت السلطات الأمريكية خافيير سولانا، الأمين العام الأسبق لحلف الناتو ووزير خارجية إسبانيا الأسبق، من الدخول الحر إلى البلاد، حسبما نقلت صحيفة El Pais الإسبانية عن مصادر دبلوماسية.

ويتمتع أي مواطن إسباني بحرية دخول الولايات المتحدة لفترة إقامة لا تزيد عن 90 يوما، لكن بشرط ألا يحمل جواز سفره علامات لزيارة أي من إيران والعراق وسوريا والسودان وليبيا والصومال واليمن.

وسبق أن قام سولانا بزيارة إلى إيران، ما يلزمه طلب تأشيرة دخول أمريكية.

وشغل سولانا منصب الأمين العام للناتو بين العامين 1995 و1999، وينوي حاليا الذهاب إلى أمريكا لإلقاء محاضرة في معهد بروكينغس بواشنطن.

المصدر: نوفوستي

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