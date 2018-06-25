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تشكيل قوات رد سريع أوروبية للتصدي للتهديدات السيبرانية

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تشكيل قوات رد سريع أوروبية للتصدي للتهديدات السيبرانية
Globallookpress
علن وزير الدفاع الليتواني، رايمونداس كاربوليس
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أعلن وزير الدفاع الليتواني رايمونداس كاربوليس، أن بلاده تقدمت بمبادرة لتشكيل قوات رد سريع للتهديدات السيبرانية في إطار التعاون المنظم الدائم في الاتحاد الأوروبي PESCO.

وقال كاربوليس عقب وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية ودفاع 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي: "نوقع اليوم على إعلان نوايا حول تشكيل قوات رد سريع أوروبية لمواجهة التهديدات السيبرانية وصياغة آلية دعم مشترك ستوقع عليها ست دول هي إستونيا وكرواتيا وليتوانيا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال".

وأضاف كاربوليس أنه تشارك في المشروع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي التي لم توقع الإعلان "لأسباب إجرائية"، نظرا لمدى تعقيد القضية.

ووصف الوزير مبادرة "فيلنيوس" بأنها أحد المشاريع الرئيسية للتعاون المنظم الدائم​​​.

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وكانت شركات ومؤسسات في مختلف دول العالم، قد تعرضت العام الماضي لهجوم إلكتروني واسع بفيروس أطلق عليه "وانا كراي".

المصدر: وكالات 

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