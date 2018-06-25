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وارسو: أوروبا غير قادرة على استيعاب كل المهاجرين

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وارسو: أوروبا غير قادرة على استيعاب كل المهاجرين
Reuters Hani Amara
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اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافتسكي أن أوروبا لن تكون قادرة على قبول كل المهاجرين وبالتالي يجب أن تساعدهم في بلدانهم.

وأضاف موراتيسكي، خلال مناقشات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي: "يمكن طرح السؤال، كم شخص من إفريقيا يمكننا تحملهم واستقبالهم؟ مليون، عشرة ملايين، مئة مليون؟ هناك مليار ومئة مليون شخص، يحتاجون للمساعدة".

وأضاف أن بولندا تصر على ضرورة وضع برامج لمساعدة سكان البلدان المضطربة، وقال: "قررنا العمل وفق أشكال أخرى وسنقوم بتعزيز الحدود وتطوير البرامج على الأرض في محاولة لمنع هجرة الناس".

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وأضاف: "هناك حرب حقيقية في شرق أوكرانيا، حيث يعيش حوالي 10 ملايين شخص وكثير منهم غادروا ووجدوا الملاذ الجديد في بولندا. الغالبية منهم تعمل ونحن نساعد الباقين عبر القنوات الاجتماعية المختلفة".

يذكر أن المفوضية الأوروبية، قد رفعت مؤخرا دعوى ضد جمهورية التشيك وبولندا وهنغاريا، بسبب رفضها استقبال اللاجئين، فيما تمكنت سلوفاكيا من تجنب دعوى مماثلة بعد موافقتها على استقبال عدد محدود من طالبي اللجوء.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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