بوتين يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأكد استعداد موسكو لمواصلة الحوار الجوهري بين البلدين.

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وأشار الرئيس الروسي في برقية التهنئة، إلى أن العلاقات الروسية التركية تتطور بشكل مستمر، وأن بعض مجالات التعاون بلغت مستوى استراتيجيا.

وشدد بوتين على أن العمل المشترك على القضايا الدولية والإقليمية يتطابق مع أهم مصالح الشعبين الروسي والتركي، ويساهم في توفير السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوراسية.

وقال بوتين إن نتائج الانتخابات التركية تدل على نفوذ أردوغان السياسي الكبير في بلاده، والدعم الشعبي الواسع لسياسته الهادفة لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز مواقف تركيا على الصعيد الخارجي.

ونال رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية 52.5% من أصواب الناخبين وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.

وهنأ عدد من رؤساء الدول أردوغان بفوزه، منهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نازارباييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس المولدوفي إيغور دودون.

المصدر: نوفوستي