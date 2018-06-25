غوتيريش يرحب بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة ويدعو للمزيد!

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه برفع السعودية الحظر عن قيادة المرأة للسيارة اعتبارا من يوم أمس الأحد.

واعتبر غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوغريك، أن إنفاذ القرار الملكي الذي صدر في سبتمبر الماضي، والذي يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يعد "إنجازا قانونيا ينبغي أن يسهم في الحراك الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتنمية البلاد".

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وعبر غوتيريش عن أمله في متابعة المملكة رحلتها على مسار تحقيق مساواة موضوعية بين الرجال والنساء وأن توفر هذه الخطوة فرصا جديدة لعمل النساء السعوديات.

جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ أمس الأحد، تنفيذا لقرار صدر عن الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

المصدر: وكالات