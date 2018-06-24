ترامب: يجب ترحيل المهاجرين من دون إجراءات قضائية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة، داعيا إلى إعادتهم إلى بلادهم دون أي إجراءات قضائية.

وكتب ترامب بهذا الشأن على حسابه في تويتر اليوم الأحد: "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعين علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون قضاة أو رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم".

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г.

وأضاف: "نظام (الهجرة الحالي) هو عبارة عن استهزاء بسياسة الهجرة الجيدة وأنظمتها والقانون".. "المهاجرون يرسلون في البداية الأطفال دون والديهم" إلى الولايات المتحدة ثم يلحقون بهم، في إشارة إلى ثغرات في قوانين الهجرة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة