اعتقال 30 مشتبها بتورطهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

أفادت الشرطة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد، بأن عدد المحتجزين المشتبه بتورطهم بهجوم بقنبلة على حشد لمناصري رئيس الوزراء بلغ حتى الآن 30 شخصا بعد أن كانوا 6 فقط.

وصرح رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية زينو جيمال لهيئة الإذاعة الإثيوبية بعدد المشتبه بتورطهم بالهجوم المحتجزين المذكور دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.

وأسفر الهجوم الذي وقع في ساحة ميسكل في العاصمة الإثيوبية أمس السبت وسط حشد ضخم خلال خطاب رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 150 آخرين، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الهلع بين الحضور.

وغادر رئيس الوزراء آبي الساحة على عجل دون أن يصاب، ليعلن في وقت لاحق أن من يقفون وراء الهجوم سعوا إلى إفشال التجمع ونسف برنامجه الإصلاحي.

وقال آبي: "من يقفون وراء الهجوم ينتمون على ما يبدو إلى قوى معادية للسلام. عليكم أن تكفوا عن فعل هذا. لم تنجحوا في الماضي ولن تنجحوا في المستقبل".

المصدر: وكالات

علي الخطايبة