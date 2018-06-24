أئمة وحاخامات يتظاهرون على دراجات هوائية في برلين

انطلقت تظاهرة في برلين اليوم وسط العاصمة الألمانية برلين تحت عنوان "لقاء من أجل الاحترام"، شارك فيها حاخامات يهود وأئمة مسلمون، تأييدا لاحترام الأديان.

وركب رجال الدين المسلمون واليهود خلال التظاهرة دراجات هوائية بمقعدين، تعبيرا عن تأييدهم لاحترام الأديان ورفضهم لمعاداة السامية.

Jews, Muslims in Berlin team up on bike rides against hatred https://t.co/0jWhnd5Fmupic.twitter.com/jSPTiDefdq — Lord Voldemort's Son (@AFatRepublican) June 24, 2018

واستقل إمام وحاخام وقس عربة "توك توك" خلال التظاهرة. وقال الحاخام اندرياس ناخاما: "نحن نشارك في مسيرة الدراجات لأن عالمنا لا يريد أن يصدق أن إلها نتفق عليه خلقنا جميعا".

ووصف الإمام سانجي الرحلة المشتركة بأنها "مهمتنا لحفظ السلام" حيث "يتشارك أئمة وحاخامات وقساوسة عربة، ويتشاركون المسؤولية".

وقال الداعية المسلم اندر جتين الذي شارك في المسيرة التي شارك فيها 25 دراجة هوائية: "نحن الأئمة والحاخامات نريد أن نعطي المثال الصالح".

Berlin: Imams, rabbis ride tandem bikes for mutual respect: Amid fears of rising anti-Semitism, religious leaders 'want to lead by good example,' with one imam calling the demonstration 'our peacekeeping mission' https://t.co/VTsH5YPu4P TimesofIsrael pic.twitter.com/r1iQs65y3k — Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) June 24, 2018

وحظيت التظاهرة بدعم من مجموعات دينية ومدنية بينها "منزل مؤسسة واحدة" الذي يشكل مساحة التقاء للصلاة بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

وكانت نقطة الانطلاق من النصب التذكاري لضحايا محرقة اليهود (الهولوكوست) مرورا بمعابد يهودية ومساجد إسلامية وصولا إلى ساحة بيبل التي أحرق النازيون فيها عام 1933 الكتب التي لا تتماشى مع عقيدتهم.

كما عرجت التظاهرة على ساحة "برايتشيد" وعبرت من جانب كنيسة القيصر فيلهلم التي شهدت في 2016 عملية دهس تبنّاها تنظيم "داعش" وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا.

المصدر: أ.ف.ب

علي الخطايبة