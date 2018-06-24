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انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية

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انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية
Stoyan Nenov
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بإغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا.

وجرت في تركيا اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنافس فيها 6 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وثمانية أحزاب على شغل المقاعد البرلمانية.

وكانت الانتخابات مقررة في نوفمبر 2019، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، دعا إلى تقديمها إلى اليوم الأحد 24 يونيو، بسبب ما وصفه بالحاجة إلى قرارات على الصعيد الاقتصادي وأزمات المنطقة.

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المصدر: وكالات

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