أهانوه أمام ابنته في المطعم.. فأشبعهم رصاصا!

أطلق صاحب أحد مطاعم كييف النار على ثلاثة زبائن من مسدسه، فقتل شخصا وأصاب اثنين آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وذكر الرجل البالغ من العمر 60 عاما، أن شجارا وقع بينه وبعض الزبائن الذين أهانوه أمام ابنته التي تعمل في المطعم.

وأكد أنه، لم يتمكن من تحمل الإهانة واستل مسدسه وفتح النار على المهينين.

وتم اعتقال صاحب المطعم وقالت شرطة كييف، إنه يحمل جنسية بلد أجنبي دون أن تحدده، مكتفية بالإشارة إلى أن القتيل مواطن أوكراني ومن مقاطعة زاباروجيه.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين