رئيسة وزراء نيوزيلندا تطلق اسما غير مألوف على مولودتها!

اختارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اسم "نيفي تي أروها" لتطلقه على طفلتها البكر التي وضعتها منذ ثلاثة أيام فقط في أحد مستشفيات مدينة أوكلاند بنيوزيلندا.

وقالت أرديرن للصحفيين في مستشفى أوكلاند سيتي، السبت، في ظهورها الأول مذ وضعت حملها: "نحن نرغب حقا في شكركم وإعلامكم بأننا جميعا بخير. نحن محرومون من النوم، ولكن هذا شيء رائع حقا".

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وتابعت رئيسة الوزراء أنها ووالد الطفلة استقرا على الاسم الأول للطفلة نيفي، موضحه أنه يعني "المشرقة والمتألقة"، كما يعني أيضا "الثلج"، في حين يعني الاسم الثاني "تي أروها" الحب بإحدى لغات نيوزيلندا.

ووضعت أرديرن مولودتها التي تزن 3.31 كيلوجرام في أكبر مستشفى عام في البلاد بعد ظهر الخميس بحضور زوجها مقدم البرامج التلفزيوني كلارك جايفورد.

المصدر: وكالات