العمال الكردستاني يجمد عملياته العسكرية بسبب الانتخابات التركية

أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم الأحد، تجميد جميع عملياته العسكرية ضد القوات التركية لفترة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

وقالت القيادة العليا للحزب في بيان صحفي، إنها قررت "تجميد وإيقاف العمليات العسكرية ضد الجيش التركي في كافة المناطق لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب بدء التصويت في الانتخابات التركية في الساعة الثامنة من صباح اليوم".

وأكدت القيادة أنها "أمرت مقاتلي الحزب بالابتعاد عن المناطق السكنية وذلك للسماح للمواطنين الأتراك بالاشتراك في الانتخابات بحرية".

وأضاف البيان أن الحزب "يؤمن بأن الديمقراطية والسلام حل لعلاج المشاكل العالقة في تركيا"، مشيرا إلى أن قرار التجميد "جاء لكي تأخذ القضية الكردية مجراها في الحل بطريقة ديمقراطية".

يذكر أن السياسي الكردي التركي ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا صلاح الدين ديمرتاش القابع في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، هو أحد المرشحين للرئاسة التركية أمام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وفي الأسابيع الأخيرة صعّد الجيش التركي عملياته ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث تواصل القوات التركية تقدمها نحو جبال قنديل معقل المقاتلين الأكراد.

المصدر: وكالات