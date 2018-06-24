الشعب المقدوني يرفض تغيير اسم دولته كرمى لعيون اليونان

خرج أكثر من ألف شخص في العاصمة المقدونية إسكوبية احتجاجا على اتفاقية وقعت مع اليونان لتغيير اسم مقدونيا وإنهاء نزاع استمر بين البلدين لعشرات السنين.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالاتفاق الموقع بين أثينا وسكوبيي، بتغيير اسم "جمهورية مقدونيا" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، لتفادي الخلط بين الاسم السابق لهذه الدولة واسم إقليم مقدونيا اليوناني.

ووقع وزيرا خارجية مقدونيا نيكولا ديميتروف، واليونان نيكوس كوسياس الأحد الماضي على هذه الاتفاقية التي تضع حدا لخلاف دام لسنين بين الطرفين على شواطئ بحيرة بريسبا عند الحدود بين الدولتين، بحضور رئيسي الوزراء المقدوني زوران زاييف واليوناني أليكسيس تسيبراس.

وقد تفسح هذه الاتفاقية المجال أمام "جمهورية مقدونيا الشمالية" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث كانت اليونان تصوت دائما ضد هذا الانضمام.

AFP Robert ATANASOVSKI

وأبرمت هذه الاتفاقية التاريخية تتويجا للمفاوضات المستمرة لنحو ثلاثة عقود، على الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهتها المبادرة في كلا البلدين، حيث سبق أن شدد الرئيس المقدوني غورغي إيفانوف على رفضه القطعي لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، بينما طرح الحزب الديمقراطي الجديد المعارض في اليونان على التصويت في البرلمان مسألة سحب الثقة من حكومة تسيبراس، لكن معظم النواب رفضوا الاقتراح.

وتحتاج الوثيقة لتدخل حيز التنفيذ إلى موافقة برلماني البلدين واستفتاء شعبيهما.

المصدر: وكالات