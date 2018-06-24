منافس أردوغان الأقوى يدلي بصوته في الانتخابات التركية

أدلى مرشح "حزب الشعب الجمهوري" التركي محرم إنجه بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي تشهدها البلاد اليوم الأحد.

ويعتبر إنجه من أشرس المنافسين للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ويخالفه في معظم سياساته الداخلية والخارجية.

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وبحلول يوم الاقتراع تمكن إنجه من حشد دعم شعبي كبير، حيث شارك نحو 2.5 مليون شخص في تظاهرة مؤيدة له في أنقرة الخميس الماضي.

ويوصف إنجه (54 عاما) النائب عن حزب الشعب الجمهوري منذ 16 عاما، بأنه أبرز اكتشاف في الحملة التي نجح خلالها في إثارة حماسة معارضة سئمت من انتصارات أردوغان الانتخابية المتلاحقة.

وبات أستاذ الفيزياء والكيمياء السابق شبه واثق من الوصول إلى المركز الثاني بعد أردوغان في الانتخابات الحالية، وهو قد يهدد الرئيس في دورة ثانية محتملة إذا جمع من حوله تحالفا واسعا.

قبل هذه الانتخابات، كان إنجه معروفا بأنه مشاكس في البرلمان وتحظى تسجيلات خطبه الحماسية وردوده الحادة باستمرار بأعلى نسبة مشاهدة على الإنترنت.

فقد رد على نائب من الأغلبية اتهم حزب الشعب الجمهوري بأنه عجز عن تغذية إسطنبول بالمياه قبل تولي أردوغان السلطة، بالقول: "إذا لم نكن نشرب المياه قبلكم؟ ربما كنا نعمل على الديزل؟"

يستخدم إنجه قدرته الخطابية الحادة هذه ليرد على أردوغان، متنقلا على المنصات وقد شمر عن ساعديه وبلا ربطة عنق.

ويتعهد إنجه الذي ينتقد أردوغان ويتهمه بالميول الاستبدادية إذا فاز في الانتخابات، برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عامين "خلال 48 ساعة"، والعودة إلى النظام البرلماني وعدم اتخاذ القصر الرئاسي الضخم في أنقرة مقرا للحكم، بالإضافة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق وترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المصدر: أ ف ب + وكالات