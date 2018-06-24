إدارة ترامب ترضخ للضغوط وتتنازل عن "صفر تسامح"

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنها قد أعادت لأهلهم أكثر من 500 طفل مهاجر، كانوا مفصولين عن ذويهم في مراكز الفصل الأمريكية للمهاجرين ضمن نهج "صفر تسامح".

إقرأ المزيد

وتطبق واشنطن سياسة "صفر تسامح" على الذين يعبرون الحدود الأمريكية في إطار الهجرة غير الشرعية، منذ أبريل الماضي.

ونتيجة لهذا السياسة تم فصل ما لا يقل عن 2.3 ألف طفل عن عائلاتهم، ما أثار الاستياء والغضب في جزء كبير من المجتمع الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "دائرة الجمارك والحدود الأمريكية لمّت شمل 522 طفلا من الأجانب المحتجزين، بعد فصلهم عن الكبار في إطار مبادرة "صفر تسامح".

وأضافت أنه تم إرجاء لمّ شمل 16 طفلا كان من المقرر أن يعادوا إلى ذويهم في 22 يونيو بسبب الأحوال الجوية، وتقرر لمّ شملهم بآبائهم وأمهاتهم في غضون 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه تم فصل بعض الأطفال، ليس بسبب سياسة "عدم التسامح" ولن تتم إعادتهم إلى أقاربهم، لأن ذويهم البالغين يمكن أن يهددوا سلامتهم أو هم من المجرمين.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





