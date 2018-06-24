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كولومبيا.. تهريب مخدرات بطريقة شيطانية لا تخطر على بال

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كولومبيا.. تهريب مخدرات بطريقة شيطانية لا تخطر على بال
AFP Colombian National Police
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أعلنت الشرطة الكولومبية مصادرة 14 قميصا تحاكي قمصان المنتخب الكولومبي لكرة القدم المشارك في مونديال روسيا 2018، قبل تهريبها إلى هولندا وفي نسيجها مخدر الكوكايين.

وذكرت الشرطة في بيان رسمي نشرته على حسابها في موقع "تويتر" أن القمصان اكتشفت خلال عملية تفتيش روتينية تمت في مطار العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث اشتبه أحد رجال الشرطة في محتويات طرد كان في طريقه إلى مدينة خرونينغن الهولندية.

AFP Colombian National
القمصان المضبوطة
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وأضافت أنه مع فتح أمن المطار للطرد وجد فيه 14 قميصا تحاكي قمصان المنتخب الكولومبي المشارك في مونديال روسيا، وتحمل في نسيجها نحو 5 كيلوغرامات من مادة الكوكايين، تم تشبيعها بها بنقعها في محلول احتوى على الكوكايين ومواد كيميائية ثبتته على نسيج القمصان قبل تجفيفها، ليبقى مسحوق الكوكايين في القمصان وتنشف باقي السوائل.

وأوضحت الشرطة أن الجهة التي كانت ستتلقى طرد القمصان في هولندا، كان سيتعين عليها وبمساعدة خبير كيميائي استخراج المادة المخدرة دون فقدان غرام واحد منها، وذلك عبر طرق كيميائية معاكسة تستخلص الكوكايين من نسيج القمصان والكيميائيات الأخرى التي ساعدت على حفظه في النسيج.

المصدر: RT

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