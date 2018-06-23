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شركة ملابس أمريكية ترد على "معطف" ميلانيا ترامب

أخبار العالم

شركة ملابس أمريكية ترد على
AFP MANDEL NGAN
ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وجهت شركة ملابس أمريكية ضربة لسيدة أمريكا الأولى بإنتاج معاطف تحمل عبارة "أنا مهتمة حقا، أليس كذلك"؟ ردا على ارتداء ميلانيا ترامب معطفا مكتوبا عليه "أنا غير مهتمة حقا، أليس كذلك"؟

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "ويلدفانغ" للملابس في بورتلاند بولاية أوريغون إيما ماكلروي: "جميع عائدات المعاطف، التي يباع الواحد منها مقابل 98 دولارا، ستمنح لجماعة تدافع عن اللاجئين والمهاجرين في تكساس".

وطغت مسألة ارتداء المعطف على زيارة ميلانيا الخميس الماضي إلى مركز في تكساس لإيواء أطفال المهاجرين.

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المصدر: رويترز

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