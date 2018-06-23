ترامب يدعو كندا لزيادة إنفاقها على الناتو

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لكندا ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى زيادة نفقاتها الدفاعية ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)

واعتبر ترامب أن كندا بتخصيصها أقل من 2% من إجمالي ناتجها المحلي للدفاع "يعرض أمن الحلف" للخطر ويعزز موقف الدول الأعضاء الأخرى "التي لا تحترم أيضا التزاماتها الدفاعية".

كما أعرب ترامب لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في رسالة حررها قبل أيام ونشرها موقع "آي بوليتكس"، عن "خيبة الولايات المتحدة من حلفاء أساسيين على غرار كندا لم يزيدوا نفقاتهم الدفاعية كما تعهدوا بذلك".

وقد أكد متحدث باسم مكتب رئيس وزراء كندا لوكالة "فرانس برس" السبت تلقي المكتب للرسالة. وكتب ترامب في رسالته: "سيكون من الصعب التبرير للمواطنين الأمريكيين لماذا لا تزال بعض الدول لا تحترم التزاماتنا المشتركة حول الأمن الجماعي".

من جانبها علقت رينيه فيلياترو المتحدثة باسم وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان السبت بأن حكومتها تعهدت في العام 2017 بزيادة النفقات العسكرية بـ 70% على مدى 10 سنوات وشددت على أن "مشاركة كندا في عمليات الحلف الأطلسي في مختلف أنحاء العالم إشارة ملموسة على التزامها إزاءه".

وتشهد العلاقات الثنائية بين واشنطن وأوتاوا توترا ملحوظا وخاصة بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على وارداتها من الصلب والألمنيوم، فضلا عن الشتائم التي وجهها ترامب إلى ترودو، ووصفه بأنه "غير نزيه وضعيف" بعد قمة مجموعة السبع (G7).

المصدر: أ.ف.ب

علي الخطايبة