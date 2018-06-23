طالبان باكستان تختار زعيما خلفا للملا فضل الله

أعلنت حركة طالبان باكستان، اختيار "مفتي نور والي محسود" زعيما جديدا لها، خلفا لقائدها السابق ملا فضل الله، الذي قتل مؤخرا في غارة جوية أمريكية نفذتها طائرة مسيرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الناطق باسم الحركة، محمد خرساني، تأكيده في بيان، مقتل فضل الله في الضربة الأميركية، قائلا: "إن استشهاد جميع قادة حركة طالبان باكستان على أيدي الكفار هو أمر يدعو إلى الفخر".

وأضاف خرساني، أن مجلس الشورى التابع للحركة أجمع على مفتي نور والي محسود ليحل مكان فضل الله كقائد للحركة.

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وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أكدت قبل نحو أسبوع، مقتل زعيم طالبان باكستان، في غارة أمريكية على ولاية كونار شمال شرقي أفغانستان.

ووصف الجيش الباكستاني بدوره مقتل فضل الله الذي اختفى في أفغانستان منذ العام 2009 بأنه "تطور إيجابي".

المصدر: أ ف ب