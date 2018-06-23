واشنطن تخطط لإنشاء مخيمات للمهاجرين داخل قواعد أمريكية

كشفت وثيقة سرية نشرتها مجلة "تايم" أن سلاح البحرية الأمريكي يخطط لإقامة مخيمات في قواعد جوية سابقة لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين الإضافيين في الأشهر القادمة.

وأفادت الوثيقة بأن هذه الخطط تأتي دعما لسياسة الرئيس دونالد ترامب، التي تقضي بعدم التساهل مع المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن البحرية الأمريكية يمكن أن تلبي طلب ترامب بوضع أي سفينة يمكن أن تستخدم لإيواء المهاجرين، تحت تصرف السلطات، وحتى بناء منشآت جديدة عبر إقامة مخيمات "مؤقتة ومتواضعة" في مدارج هبوط متهالكة.

وتقترح البحرية الأمريكية إنشاء مخيم لـ47 ألف شخص في منشأة بالقرب من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، و47 ألفا آخرين في كامب ميدلتون أكبر قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بالقرب من يوما في ولاية أريزونا.

وترى الوثيقة أنه من الممكن إيواء حوالى 25 ألف لاجئ داخل قواعد لم تعد تستخدم بالقرب من موبايل في ولاية ألاباما. وقدرت كلفة إدارة هذه المنشأة بـ233 مليون دولار لـ 6 أشهر.

من جانبها رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التعليق على الوثيقة المذكورة، مكتفية بالإشارة إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لم تقدم بعد أي طلب رسمي لوزارة الدفاع لإيواء مهاجرين.

المصدر: أ.ف.ب

علي الخطايبة