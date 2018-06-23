أردوغان يخطط لرفع نمو تركيا لمستوى روسيا والولايات المتحدة

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يخطط لتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا لكي يصل إلى مستوى متكافئ مع روسيا والولايات المتحدة.

وقال أردوغان في كلمة أمام مناصريه في إسطنبول، نقلتها قناة "خبر" التركية: "روسيا والولايات المتحدة تعتبران من أكثر الدول تطورا في العالم. تركيا أيضا ستلحق بالركب وستصل إلى مستوى التطور الذي وصلتا إليه وستدخل في مجموعة الـ 10 دول التي تتكافأ مع روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس التركي الذي يشارك اليوم في الفعالية الثالثة لحملته الانتخابية: "البلاد تتخلص من البيروقراطية، وتسلك طريقا خاصا بها في عملية تطويرها ولذا علينا تغيير آلية الإصلاح".

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان في فعاليتين أخريين في إسطنبول قبل بدء نظام الصمت الانتخابي مساء اليوم.

وستجري غدا في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل موعدها بحوالي عام ونصف العام، فقد كان موعدها الدوري في نوفمبر 2019.

المصدر: تاس

علي الخطايبة