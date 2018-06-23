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انفجار في ملعب "وايت سيتي" بزيمبابوي خلال خطاب للرئيس ايمرسون منانغاغوا ضمن حملته الانتخابية

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انفجار في ملعب
Reuters Philimon Bulawayo
رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا
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هز انفجار عنيف ملعب "وايت سيتي" في زيمبابوي خلال خطاب للرئيس إيمرسون منانغاغوا أثناء حملته الانتخابية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي قوله، إن الرئيس منانغاغوا لم يصب بأذى وقد نقل فور وقوع الانفجار إلى مكان آمن.

وأضاف المسؤول الزيمبابوي جورج شارامبا، أن الحادث وقع في مدينة بولاوايو، ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة هراري أثناء مخاطبة الرئيس لمناصريه، وقد بدأت القوى الأمنية الموجودة في الملعب بإخلاء المشاركين في الفعالية وتطويق مكان الحادث.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة

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