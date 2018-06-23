رصاصة طائشة تعكر الأجواء بين طوكيو وواشنطن

اعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن إصابة إحدى بنايات مواطن ياباني في جزيرة أوكيناوا برصاصة يرجح أنها أطلقت من قاعدة أمريكية مجاورة، "مشكلة خطيرة".

ونقلت قناة NHK عن آبي الذي زار اليوم أوكيناوا للمشاركة في مراسم الحداد المكرسة لذكرى انتهاء الحرب بين القوات الأمريكية واليابانية عام 1945، قوله: "هذه مشكلة خطيرة، تمس حياة الناس. دعوت السفير الأمريكي في البلاد ويليام هاغرتي للتعاون، وتم تعليق استخدام حقل الرماية في القاعدة لبعض الوقت".

تصريح آبي جاء بعد العثور على رصاصة في إحدى البنايات التابعة لمزارع محلي، يعتقد أنها وصلت من حقل للرماية بقاعدة "كامب شواب" المجاورة، وتسببت في كسر نافذة في البناية.

وقررت القيادة الأمريكية تعليق استخدام جزء من حقل الرماية مؤقتا وفتحت التحقيق في الحادث.

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وسبق أن أبلغ الجيش الأمريكي سلطات مدينة ناغو، التي تقع القاعدة على أراضيها، بإجراء الرمايات في الفترة بين 18 و24 يونيو.

ويذكر أن وجود القواعد الأمريكية في أوكيناوا يثير امتعاضا واسعا لدى سكان الجزيرة، بسبب ما يعانونه من تبعات الحوادث الفنية والتلوث البيئي والجرائم التي كثيرا ما يرتكبها الجنود الأمريكيون هناك.

المصدر: وكالات