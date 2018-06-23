البنتاغون يعلق مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تعليق مناورتين تدريبيتين مشتركتين مع كوريا الجنوبية لأجل غير مسمى بهدف دعم المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان صحفي أمس الجمعة: "من أجل دعم تنفيذ نتائج قمة سنغافورة وبالتنسيق مع حليفتنا جمهورية كوريا، علق وزير الدفاع ماتيس تمرينات محددة إلى أجل غير مسمى".

وأوضحت المتحدثة أن القرار يشمل مناورة "فريدوم غارديان" ومناورتي تدريب في إطار برنامج التبادل للبحرية الكورية كان من المقرر تنظيمهما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقالت وايت، إن ماتيس التقى الجمعة كل من وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد ومستشار الأمن القومي جون بولتون، مشيرة إلى أن أي "قرارات إضافية ستعتمد على استمرار جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (أي الشمالية) في إجراء مفاوضات مثمرة بنيّة حسنة".

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وكان الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي قد أكدا الثلاثاء تعليق مناورات "فريدوم غارديان" التي كان سيشارك فيها زهاء 17500 عسكري أمريكي في أغسطس المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة إنه سيوقف ما وصفه بالتدريبات العسكرية المنتظمة "المستفزة للغاية" والمكلفة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية. وكانت كوريا الشمالية تسعى منذ فترة طويلة لإنهاء تلك التدريبات العسكرية.

المصدر: وكالات