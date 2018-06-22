وسائل إعلام تركية تنشر نتائج الانتخابات الرئاسية قبل 3 أيام من إجرائها!

نشرت وسائل إعلام عدة في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية قبل 3 أيام من إجرائها، اعتمادا على بيانات وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية، التي اعتذرت لاحقا عن هذا النشر.

وقالت الوكالة إن الأمر كان مجرد "خطأ" مما تسبب بضجة واسعة.

واضطرت وسائل إعلام تركية، من بينها تلفزيون "TVNET"، إلى تقديم اعتذار لجمهورها.

ونشرت "الأناضول" النتائج الخاطئة الخميس التي أشارت إلى احتفاظ الرئيس رجب طيب أردوغان بمنصبه بعد فوزه بنسبة 52.7 بالمئة من الأصوات، متقدما على محرم إنجه (26.2 بالمئة) وميرال أكشنار (11.7 بالمئة)، وأخيرا صلاح الدين ديميرتاش بنسبة 7.1 بالمئة.

Saray hazirliklari yapmis anlasilan. Bu oranlar pazar gunu cikarsa sasirmam :) https://t.co/JlYC6Vk9kQ — Mehmet Efe Caman (@MehmetEfe_Caman) June 21, 2018

وأشارت وكالة "الأناضول" في بيان رسمي إلى أنها أرسلت إلى وسائل الإعلام المشتركة في خدمتها النتائج "على سبيل الاختبار"، مؤكدة أن هذه الاختبارات تجري 4 مرات قبل الانتخابات لضمان وصول المعلومات إلى وسائل الإعلام بصورة صحيحة.

وأوضحت أن الاختبارات تهدف إلى تلافي الأخطاء أثناء نقل النتائج ليلة الانتخابات، معتبرة اتهامات المعارضة بأنها"ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: yenisafak.com