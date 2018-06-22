موسكو: روسيا وإيران ستدافعان عن مصالحهما في وجه العقوبات الأمريكية غير القانونية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، عزم موسكو وطهران مواصلة العمل لحماية التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، من عقوبات الولايات المتحدة الانفرادية غير القانونية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر عقب مشاورات جرت بين سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي وعباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، حول قضايا سياسية، إنه "تم التركيز على تعاون روسيا وإيران من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني (التي تم الوصول إليها بعد مفاوضات استمرت 12 عاما بين إيران ومجموعة "5 + 1")".

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وأضاف البيان: "أكد الجانب الروسي الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني.. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق حول هذا الموضوع لضمان حماية التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي من تأثير عقوبات الولايات المتحدة الأحادية غير القانونية".

المصدر: نوفوستي