تركيا تتسلم طائرة نقل عسكرية من إسبانيا

تسلمت تركيا طائرة الشحن الجوية السادسة من طراز "A400M" من إسبانيا التي صنعت بالتعاون مع تركيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا تزامنا مع تسلمها أول مقاتلتي أف 35 من واشنطن.

ووصلت الطائرة السادسة من أصل 10 طائرات ستشتريها تركيا في إطار برنامج طائرات النقل الجوي، إلى قاعدة النقل العسكرية الـ12 بولاية قيصري، بعد أن صنعت واختبرت في مدينة إشبيلية الإسبانية.

ويشارك 500 مهندس تركي من شركة الملاحة الجوية والفضاء التركية في تصميم الطائرة العملاقة، كما تنوي شركة الملاحة الجوية التركية إنتاج قطع غيار لهذه الطائرات، وذلك بقيمة تصل إلى مليار ونصف المليار يورو.

ويبلغ طول مقصورة الطائرة 17 مترا، وبإمكانها أن تحلق على ارتفاع 11 ألفا و300 متر بسرعة 780 كيلومتر في الساعة كحد أقصى، ولها 4 محركات، ويمكنها الهبوط والإقلاع من على المدرجات الترابية، كما يمكنها قطع 3 آلاف كيلومتر بحمولة تبلغ 37 طنا، وقطع 9 آلاف كلم إذا كانت الحمولة 10 أطنان فقط.

كما أنّ هذه الطائرة قادرة على الإقلاع من إسطنبول والوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون إمدادها بالوقود، ويمكن تحويلها إلى مستشفى طيار إذ تتسع لـ 66 نقالة و25 موظف صحة.

وكانت تركيا تسلمت أيضا أمس الخميس اثنتين من طائرات "إف 35" الأمريكية في مراسم جرت داخل مقر شركة "لوكهيد مارتن" في فورت ويرث التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

ومن المقرر أن تنقل الطائرتان إلى قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث سيجري تدريب الطيارين الأتراك، وبعد إتمام برنامج التدريبات ستتسلمهما القوات التركية.

المصدر: وكالات