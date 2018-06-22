استطلاع للرأي يكشف تأييد نصف الألمان لرحيل ميركل

أفادت صحيفة Welt الألمانية استنادا إلى نتائج استطلاع أجرته شركة YouGov الدولية بأن حوالي نصف الألمان يؤيدون استقالة المستشارة أنغيلا ميركل.

وانقسمت آراء المستطلعين إلى نصفين تقريبا حيث أيد 43% منهم استقالة ميركل بينما يرى 42% أن بقاء ميركل في منصبها سيكون القرار الأفضل، فيما تعذر البت في بقاء ميركل من عدمه على 15% من المستطلعين.

وكشف الاستطلاع أن 32% من الألمان يعتقدون أن الائتلاف الحكومي المتكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني قريب من التفكك على خليفة أزمة اللاجئين الحادة في البلاد، لكن 45% من المواطنين يرون أن الحكومة ستتمكن من الحفاظ على الائتلاف.

واندلعت في ألمانيا أزمة حكومية بسبب ملف سياسة الهجرة في البلاد، حيث دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى الحد من دخول اللاجئين إلى البلاد بطريقة أحادية دون الرجوع إلى قرار الاتحاد الأوروبي المشترك.

المصدر: وكالات