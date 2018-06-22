أردوغان ينشر أهم التعديلات المقترحة للنظام الرئاسي

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النقاط الأساسية في التعديلات المقترحة على النظام الرئاسي المعتمد مؤخرا في تركيا وأبرزها تقليص عدد الوزارات من 26 إلى 16 عبر دمجها.

وبث أردوغان مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "تويتر"، تحت عنوان "بالنظام الجديد نحن مستعدون من جديد للتغير والتألق يا تركيا".

وحسب التفاصيل الواردة في الفيديو، سيطرأ على عدد المناصب المختلفة في تركيا انخفاض كبير، مقابل سرعة في تقديم الخدمات والحلول، وزيادة في الإنتاج وتوفير الوقت.

Yeni sistemde, yeniden büyük değişime ve şahlanışa #HazırızTürkiye! pic.twitter.com/A3nWasy2TO — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) June 21, 2018

وسينخفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمجها، من أجل إحداث مزيد من التنسيق الفعّال.

وتشهد تركيا الأحد المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس فيها 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجة، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر.

فيما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية، أبرزها العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضان.

المصدر: الأناضول