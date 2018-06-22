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بوتين: موسكو ملتزمة بالمساهمة في العملية السلمية بشبه الجزيرة الكورية

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بوتين: موسكو ملتزمة بالمساهمة في العملية السلمية بشبه الجزيرة الكورية
Sputnik Grigory Sysoev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا عملت وستعمل على تقديم مساهمة مجدية لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة في موسكو إن روسيا عملت دائما على تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وستساهم مستقبلا في تلك التسوية.

وأضاف بوتين أن هذا الموضوع سيكوم أحد محاور محادثاته مع مون، الذي يقوم حاليا بزيارة دولة إلى روسيا.

من جانبه، أشار مون إلى وجود أهداف مشتركة له مع بوتين بشأن إخلاء السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والتعاون الوثيق في تحقيق هذه الأهداف.

المصدر: وكالات

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