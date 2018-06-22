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جوله جديدة من المفاوضات بين كير ومشار في الخرطوم

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جوله جديدة من المفاوضات بين كير ومشار في الخرطوم
AFP SIMON MAINA, ISAAC KASAMANI
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أعلنت الخارجية السودانية أن العاصمة الخرطوم ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الأسبوع القادم.

وقالت الخارجية في بيان صحفي الجمعة: "تجري الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه المفاوضات وإعطائها زخما جديدا"، موضحه أن المحادثات ستجرى برعاية الرئيس السوداني عمر البشير الذي لعب دورا محوريا في تاريخ جنوب السودان.

واجتمع كير ومشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 2016، بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وسط ضغوط دولية لإنهاء الحرب الأهلية الدامية التي أدت إلى سقوط مئات القتلى في جنوب السودان.

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رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار خلال لقائهما عام 2016 رئيس جنوب السودان يلتقي زعيم المتمردين لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد

لكن وبعد الاجتماع قلص ممثلون عن كير ومشار الآمال في انتهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات، بعد رفضهم مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) لتشكيل إدارة انتقالية.

وخلف النزاع المسلح في جنوب السودان، والذي اندلع في ديسمبر 2013 بسبب المنافسة بين سلفا كير ونائبه السابق مشار، عشرات آلاف القتلى ونحو أربعة ملايين مشرد وأزمة إنسانية كارثية.

المصدر: وكالات

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