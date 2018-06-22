قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف ملابسات الاشتباك مع مسلحين ومقتل عنصرين على الحدود الباكستانية

كشف قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي عن تفاصيل الاشتباك مع عصابة من المهربین والمناهضین، والذي أسفر عن مقتل 2 من كوادره، لافتا إلى أنه تم ضبط طن من المخدرات.

وقال العميد رضائي في تصريح "إن مهربي المخدرات كانوا يعتزمون مساء الأربعاء بدعم وإسناد ناري من المناهضين للجمهورية الإسلامية الإيرانية تهريب كمية ملحوظة من المخدرات عبر حدود زابل وزاهدان الواقعتين في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران".



وأضاف، "أنه في هذه الاشتباكات التي قام فيها المناهضون بدعم مهربي المخدرات بنيران أسلحة شبه ثقيلة، تمكن حرس الحدود بكل شجاعة وبسالة وحمية لا توصف وعبر إطلاق نيران ثقيلة من التصدي للمهربين والمناهضين وإحباط مآربهم".



وتابع قائلا، أن حرس الحدود تمكنوا في هاتين العمليتين من ضبط طن و 100 كغم من المخدرات إضافة إلى كميات ملحوظة من الأسلحة والعتاد الخفيف وشبه الثقيل والمعدات العسكرية وفي مجال الاتصالات، من المهربين والمناهضين للبلاد.



وأوضح أن "اثنين من قوات حرس الحدود من فوج حرس الحدود في زابل قد استشهدا وهما نائب الضابط أول محسن شهركي والجندي المكلف جلال بهبودي زابلي".



وصرح العميد قاسمي بأن اثنين من المهربين والمناهضين قد قتلا خلال الاشتباكين فيما هرب البقية نحو أراضي البلد المجاور (باكستان).

المصدر: فارس