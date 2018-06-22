الأمن التركي يحبط عملا إرهابيا قبيل الانتخابات

أوقفت قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة التركية أنقرة 14 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" كانوا بصدد تنفيذ هجوم إرهابي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بعد غد الأحد في تركيا.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة، داهمت عدّة أماكن في العاصمة بشكل متزامن فجر اليوم الجمعة، وأسفرت المداهمات عن القبض على 14 إرهابيا.

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وأوضحت المصادر أن عمليات المداهمة جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية بتخطيط الموقوفين لتنفيذ هجوم إرهابي قبل انتخابات 24 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن جميع الموقوفين يحملون جنسيات أجنبية، وصودرت لديهم وثائق وموجودات عديدة خلال تفتيش المنازل التي كانوا يقيمون فيها.

وستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في 24 يونيو الجاري، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين أبرزهم الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، فيما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.

المصدر: "الأناضول"