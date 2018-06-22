سنغافورة تشتري دبابات "ليوبارد" الألمانية سرا

أشارت البيانات الحديثة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى احتمال قيام جيش سنغافورة سرا بشراء 12 دبابة من طراز Leopard 2A7 الألمانية.

وذكر التقرير، أن هذه الدبابات من إنتاج شركة، Krauss-Maffei Wegmann فيما أفاد أحد كبار ممثلي معهد SIPRI بأنه تم الحصول على هذه المعلومات من سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية لعام 2016، حيث يشير السجل إلى أن ألمانيا قامت بتوريد 7 دبابات من الطراز المذكور.

وتأكد نبأ حصول سنغافورة على الدبابات بعد نشر وسائل الإعلام الألمانية لخبرين مختلفين حول مصنع الدبابات KMW.

ففي يناير 2016 تم عرض عمليات تحضير أبراج دبابات وقيل إنها تعد للتصدير لدولة قطر وسنغافورة.

وفي فبراير 2017، تم عرض لقطات من ورشة التجميع في المصنع المذكور وفيه ظهرت دبابات معدة للدولتين المذكورتين.

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وفي 2013، كشفت الحكومة الألمانية عن بيع دبابات زائدة عن حاجتها من النوع المذكور بقيمة 329 مليون يورو.

ويعتقد معهد SIPRI، أنه تم توريد هذه الدبابات إلى سنغافورة ويرى المعهد، أن وتائر الإنتاج في مصنع الشركة الألمانية، يدل على أنه تم في 2017، إنتاج 5 دبابات من النوع المذكور، معتبرا أن الحقيقة حول ذلك ستتضح بعد أن يتم في نهاية العام الحالي نشر سجل الأمم المتحدة حول الأسلحة التقليدية لعام 2017.

ولكن وزارة الدفاع السنغافورية نفت بشدة أي عمليات شراء جديدة للدبابات الألمانية وقالت في بيان لها: "في عام 2006 أعلنت القوات المسلحة السنغافورية عن شراء دبابات ليوبارد 2 إيه 4 من ألمانيا لتحل محل الدبابات SM1. ومنذ ذلك الحين، دخلت هذه الدبابات المطورة، إلى الخدمة في الجيش وبعد ذلك لم نقم بشراء أي دبابات ليوبارد أخرى".

وتدل معطيات SIPRI، على حصول سنغافورة على 182 دبابة دبابة ليوبارد 2A4 من الجيش الألماني في الفترة 2007-2012 وتطوير هذه الدبابات في ألمانيا لتنال بعد ذلك تسمية جديدة وهي Leopard 2SG.

وأشار المعهد السويدي، إلى أن الجيش السنغافوري اعتاد على شراء المعدات والآليات العسكرية المستعملة واختبار توافقها مع الظروف المحلية، وفقط بعد ذلك يقوم بشراء نماذج جديدة منها.

المصدر: topwar.ru

ادوارد سافين